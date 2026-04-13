Angeklagte fehlen: Airline streikt - Termin im Block-Prozess fällt aus

Der Prozess um die Entführung der Block-Kinder wird vom Streik bei einer Fluggesellschaft in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Angeklagte sitzen im Ausland fest.
Hamburg - Ein Streik bei einer Fluggesellschaft führt zu einem Terminausfall im Hamburger Block-Prozess. Zwei der sieben Angeklagten befänden sich im Ausland und könnten aufgrund eines Flugstreiks nicht zu der Hauptverhandlung am Dienstag erscheinen, erklärte eine Gerichtssprecherin. Ob es dabei um den aktuellen Streik der Lufthansa-Piloten geht, blieb unklar.