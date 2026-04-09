Angeklagte aus dem Rems-Murr-Kreis: Drogengeschäfte im großen Stil – die Anklageverlesung dauert fast zwei Stunden

Am Landgericht Stuttgart hat ein Mammutprozess gegen zehn Angeklagte begonnen, die aus Spanien knapp 370 Kilogramm Cannabis importiert haben sollen.
Es ist ein Prozess, der enorme Ressourcen bindet: Im größten Saal des Stuttgarter Landgerichts sitzen neben den Richtern und der Ersten Staatsanwältin Christine Würthwein zehn Angeklagte mit ihren insgesamt 20 Verteidigern. Es dauert seine Zeit, bis alle den richtigen Platz gefunden haben. Bisweilen kommt es zu amüsanten Szenen. „Den nehme ich“, sagt eine Anwältin, als einer der Angeklagten von den Wachtmeistern herein geführt wird, und sich diese schon einige Zeit suchend umgeblickt hatten.