In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren angebrannten Topf reinigen und ihn in neuem Glanz erstrahlen lassen können – ganz ohne aggressive Chemikalien.

Ein angebrannter Topf kann schnell zu Frustration führen, besonders wenn das leckere Essen sich in eine hartnäckige Kruste verwandelt hat. Doch keine Sorge! Es gibt verschiedene Hausmittel und Tricks, mit denen Sie selbst stark eingebrannte Töpfe wieder sauber bekommen.

Angebrannten Topf reinigen durch Aufkochen

Die einfachste Methode, um einen angebrannten Topf zu reinigen, besteht darin, das Eingebrannte durch Aufkochen mit Hausmitteln zu lösen. Hier sind einige der besten Optionen:

Essig: Mischen Sie Essig in einem Verhältnis von 1 zu 3 mit Wasser und bedecken Sie die Kruste im Topf vollständig. Erhitzen Sie das Gemisch, bis es kocht, und lassen Sie es 15 bis 20 Minuten einwirken. Schalten Sie währenddessen den Abzug ein und lüften Sie gut durch, da die Essigdämpfe die Atrmwege reizen. Anschließend sollten sich die Essensreste leicht herauskratzen lassen.

Zitronensäure: Geben Sie 15 bis 20 g Zitronensäure in Wasser und kochen Sie die Mischung auf. Öffnen Sie unbedingt das Fenster und stellen Sie den Abzug an, um die Dämpfe nicht einzuatmen. Nach 10 Minuten können Sie den Topf leichter reinigen.

Spülmittel: Füllen Sie den Topf mit Wasser, bis das Eingebrannte bedeckt ist, und fügen Sie etwas Spülmittel hinzu. Kochen Sie es auf und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Topf säubern. Spülmittel enthält Tenside, die Fett und Schmutz lösen und das Reinigen erleichtern. Alternativ können Sie das Spülmittel auch über Nacht im Wasser einwirken lassen.

Cola: Begießen Sie die eingebrannte Kruste mit Cola und lassen Sie sie über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen sollte sich der verbrannte Topf leichter reinigen lassen. Cola enthält Phosphorsäure, die dazu beitragen kann, angebrannte Reste aufzulösen.

Salz: Wenn Sie gerade sonst nichts zur Hand haben, bedecken Sie die Kruste mit Wasser und geben Sie zwei Esslöffel Salz hinzu. Dieses Gemisch kochen Sie auf, lassen es abkühlen und lösen anschließend die Reste im Topf mit einem Schwamm. Salz wirkt als mildes Schleifmittel und hilft, eingebrannte Reste mechanisch zu lösen.

Hausmittel gegen eingebrannte Töpfe

Wenn das Aufkochen nicht hilft oder Sie den Geruch vermeiden möchten, gibt es alternative Methoden:

Zahncreme: Tragen Sie eine großzügige Menge Zahncreme auf die Kruste auf und schrubben Sie sie mit einem Schwamm ab. Die in der Zahncreme enthaltenen Schleifpartikel helfen, die Kruste zu entfernen. Allerdings kann die Anwendung von Zahnpasta auch Kratzer hinterlassen, in denen sich in Zukunft Essensreste hartnäckiger festsetzen können.

Backofenspray: Backofenspray löst hartnäckige Verkrustungen im Topf. Beachten Sie die Herstellerhinweise und spülen Sie nach der Anwendung gründlich mit Wasser nach nach, um sämtliche Reste zu beseitigen.

Spülmaschinentabs/Waschpulver: Lösen Sie über Nacht einen Spülmaschinentab oder Waschpulver im Topf auf und entfernen Sie die Kruste am nächsten Tag.

Metallschwamm: Falls Sie keine Angst vor Kratzern haben, kann ein Metallschwamm das Eingebrannte entfernen. Diese Methode sollte jedoch mit Vorsicht angewendet werden, insbesondere bei empfindlichen Materialien wie beschichteten Töpfen.

Warum brennen Töpfe an?

Meistens passiert dies, wenn der Topf zu lange auf einer zu hohen Hitzequelle steht, was dazu führt, dass die Lebensmittel am Boden haften und verbrennen. Auch die Wahl des Kochgeschirrs spielt eine Rolle: Töpfe mit dünnem Boden neigen eher zum Anbrennen, da sie die Hitze weniger gleichmäßig verteilen. Hier sind einige Tipps, um dies in Zukunft zu vermeiden: