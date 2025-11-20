Angebote am Wochenende: Das Schloss Ludwigsburg ganz neu erleben

1 Der pompöse Ordenssaal im Ludwigsburger Schloss. Foto: Schlösser und Gärten

Mit besonderen Führungen erhalten Besucher am 22. und 23. November Einblicke ins Residenzschloss in Ludwigsburg. Parallel laufen eine Kunst- und die Barbie-Ausstellung.











„Wir wollen in der Region zu einem der ersten Anlaufpunkt für Familien und Kulturinteressierte aller Altersgruppen werden“, betont Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung in Ludwigsburg: „Bei uns ist immer etwas los, auch in der kalten Jahreszeit.“ Damit verweist er auf das Angebot am Samstag und Sonntag, 22. und 23. November im Residenzschloss: eine Ausstellung des Künstlerkollektivs „Kaleidoskop – Kunst unterwegs“, die Barbie-Ausstellung und ein Reigen an Kostümführungen, Entdeckungstouren für Familien und Rundgängen, die zum Lernen und Staunen einladen. Eine Anmeldung unter 07141/186400 oder info@schloss-ludwigsburg.de ist für alle Führungen erforderlich.