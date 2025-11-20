Angebote am Wochenende: Das Schloss Ludwigsburg ganz neu erleben
Der pompöse Ordenssaal im Ludwigsburger Schloss. Foto: Schlösser und Gärten

Mit besonderen Führungen erhalten Besucher am 22. und 23. November Einblicke ins Residenzschloss in Ludwigsburg. Parallel laufen eine Kunst- und die Barbie-Ausstellung.

„Wir wollen in der Region zu einem der ersten Anlaufpunkt für Familien und Kulturinteressierte aller Altersgruppen werden“, betont Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung in Ludwigsburg: „Bei uns ist immer etwas los, auch in der kalten Jahreszeit.“ Damit verweist er auf das Angebot am Samstag und Sonntag, 22. und 23. November im Residenzschloss: eine Ausstellung des Künstlerkollektivs „Kaleidoskop – Kunst unterwegs“, die Barbie-Ausstellung und ein Reigen an Kostümführungen, Entdeckungstouren für Familien und Rundgängen, die zum Lernen und Staunen einladen. Eine Anmeldung unter 07141/186400 oder info@schloss-ludwigsburg.de ist für alle Führungen erforderlich.

 

Künstler des Kollektivs „Kaleidoskop – Kunst unterwegs“ präsentieren am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihre Werke im ehemaligen Manufaktur-Shop: Von Malereien über Skulpturen bis zu Upcyclingkunst und Schmuck ist alles dabei. Bei der Ausstellung besteht die seltene Gelegenheit, die Personen hinter den Werken kennenzulernen. Im zwanglosen Gespräch erhalten die Gäste so direkte Einblicke in die Ideen der Kunstschaffenden und Entstehungsprozesse ihrer Arbeiten. Der Eintritt ist frei.

 