1 Trio für die gute Sache: Die Yogalehrer Oz Yildirim (li.), Martin Haar und Isabelle Edmundson Foto: /Mario Esposito

In Nachbarschaft zur Rotlichtmeile bieten Stuttgarter kostenfreie Yogastunden an. Ihr Angebot richten sie an alle. Ausdrücklich auch an Sex-Arbeiter.









Ab dem 9. Mai findet im Leonhardsviertel jeden Montagabend eine „Yogastunde für Dich und Alle“ statt. So jedenfalls steht es auf dem Flyer. Und da sich im Leonhardsviertel unter anderem auch Stuttgarts Rotlichtmeile befindet, kann „für Alle“ nur bedeuten: nicht ausschließlich, aber eben auch für Prostituierte. Es geht um Inklusion und Akzeptanz. Martin Haar, seit Jahren Redakteur dieser Zeitung und begeisterter Yogalehrer ist Initiator des Projekts. Nach Jahren eigener Praxis absolvierte er 2019 eine Yogalehrerausbildung in Rishikesh. Immer wieder zieht es ihn seitdem nach Indien, sei es, um seinen Lehrer zu sehen, um in die Kultur einzutauchen oder um bei einem Ayurveda-Retreat Kraft zu tanken.