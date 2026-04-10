Angebot von Prüfgesellschaft: Finden Werkstätten die Mängel? Dekra sucht Autofahrer für Werkstatt-Tests

Dekra sucht Testkunden für Werkstatt-Tests. Wie Fahrzeughalter davon profitieren können – und welche Baureihen die Prüfgesellschaft sucht.
Dekra bietet Kunden fortan Werkstatt-Tests an, von denen Fahrzeughalter profitieren können. Das teilte die Prüfgesellschaft mit. Kunden erwarteten „von ihrer Werkstatt erstklassigen Service, transparente Abläufe und hohe technische Qualität“, so Dekra; Ansprüche, die auch Hersteller an ihre Partnerbetriebe stellten. „Um diese Standards objektiv zu überprüfen, beauftragen zahlreiche Hersteller sowie zunehmend auch Autohäuser selbst unabhängige Werkstatt-Tests durch die Dekra-Experten“, teilt die Prüfgesellschaft weiter mit.