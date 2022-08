1 Nah dran sein – mit unserem MeinVfB-Abo verpassen Sie nichts. Foto: StZN/Baumann

Unser Angebot speziell für VfB-Fans: Das MeinVfB+ Abonnement. Es beinhaltet das Komplettpaket unserer Berichterstattung rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt – kompakt aufbereitet in einer App. Testen Sie uns jetzt vier Wochen kostenfrei!















Link kopiert

Am Wochenende startet die Bundesliga – und wir haben ein speziell auf die Fans des VfB Stuttgart ausgerichtetes Angebot aus unserem Haus: Das MeinVfB+ Abonnement. Es bildet in einer mobilen Anwendung das Neueste aus dem VfB-Kosmos in den sozialen Netzwerken ab, bietet Liveticker und Echtzeitdaten zu den Spielen, einen wöchentlichen Podcast und vieles mehr. Auch die besten Stücke, unsere Plus-Artikel, sind integriert. Große Interviews, interessante Hintergründe, exklusive Informationen.

Das alles bieten wir Ihnen mit dem MeinVfB+ Abonnement – exklusiv in der App und für nur 1,99 im Monat. Der Probemonat ist zudem kostenfrei – so können Sie unser Angebot in Ruhe und ausgiebig testen und dann entscheiden, ob Sie es buchen möchten. Es gibt keine Abo-Falle, Sie können bis 24 Stunden vor Ablauf des Probezeitraums ganz einfach im App-Store kündigen.

Ihre Vorteile im Detail

• Alle redaktionellen Texte, komplett werbefrei*

• Liveticker zu allen Spielen

• Matchcenter und Echtzeitdaten

• Wöchentlicher Podcast

• App-exklusive Videos rund um den VfB

(* Eingebettete Fremdinhalte können Werbung enthalten)

Wichtig zu wissen:

Um das Abonnement buchen zu können, brauchen sie die MeinVfB-App. Die gibt es weiterhin kostenfrei für Android und iOS in den jeweiligen Stores zum Download. Wenn Sie die App auf ihrem Smartphone installiert haben, müssen Sie die App einmal deinstallieren, neu aus dem jeweiligen Store laden, dann können Sie direkt in der App das MeinVfB+ Abonnement abschließen.

App für iOS herunterladen

App für Android herunterladen

Die ersten vier Wochen kostet es nichts! So können Sie das VfB-Komplettpaket unserer Redaktion unverbindlich testen und dann entscheiden, ob Sie es für 1,99€ im Monat buchen wollen. Sollten Sie sich dafür entscheiden, behalten Sie weiterhin die volle Kontrolle – das Abonnement ist bis 24 Stunden vor Ablauf des jeweiligen Buchungszeitraums jederzeit kündbar.