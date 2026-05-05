Die Zeit um die Geburt ist ganz besonders, aber es können auch Ängste und Sorgen belasten. Bei Bedarf gibt es im Rems-Murr-Klinikum Winnenden seit einem Jahr Hilfe von den Babylotsen.
Wenn sie beim Besuch von einer frischgebackenen Mama auf der Geburtsstation im Klinikum Winnenden zu hören bekommt, dass diese keine Unterstützung benötigt, weil daheim schon eine ganze Armee an Helfern auf den neuen Erdenbürger wartet, dann schließt Sabine Evertz-Rieple die Zimmertür wieder – ganz zufrieden und mit dem Eindruck, dass hier alles seinen Lauf nehmen wird und in Ordnung ist. Aber es gibt auch die anderen Fälle.