Beim „Mittagstisch für alle“ in der Leonberger Pauluskirche gibt es mittwochs Mittagessen und Gelegenheit für Gespräche. Dass das Angebot noch existiert, ist nicht selbstverständlich.
Zusammenkommen zu einem Schwätzchen, und dann auch noch günstig und lecker zu Mittag essen – diese Möglichkeit gibt es beim „Mittagstisch für alle“ in der evangelisch-methodistischen Pauluskirche (Robert-Koch-Straße 3). Noch bis zum 1. April bieten die freiwilligen Helferinnen und Helfer im dortigen Gemeindesaal jeweils mittwochs den „Mittagstisch für alle“ an.