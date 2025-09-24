Angebot in Leonberg: Bei Mobbing oder Schulstress – zwei Frauen coachen Kinder

Schule, Social Media, Freizeit – viele Kinder und Jugendliche sind ständig unter Druck. Bianca Storf und Jessica Seifert haben einen besonderen Ort für Ausgleich geschaffen.
Die Anforderungen an Kinder und Jugendliche wachsen – und mit ihnen der Druck. „Oft dreht sich die Welt für junge Menschen viel zu schnell“, sagen Bianca Storf (51), zertifizierte Kinder- und Jugendcoachin und Jessica Seifert (46), zertifizierte Lerncoachin und Reflexintegrationstrainerin. Die beiden Leonbergerinnen erleben täglich, wie schwer es vielen fällt, den Überblick zu behalten: Schulstress, Freizeittermine, permanente Reize durch Social Media. „Viele verbringen zu viel Zeit am Handy – Jungs beim Zocken, Mädchen auf Tiktok und Instagram. Dabei fehlt ihnen die nötige Erholung. Das Gehirn kommt nicht zur Ruhe, Bewegung wäre viel wichtiger.“