Angebot in Leonberg: Bei Mobbing oder Schulstress – zwei Frauen coachen Kinder

Die Anforderungen an Kinder und Jugendliche wachsen – und mit ihnen der Druck. „Oft dreht sich die Welt für junge Menschen viel zu schnell“, sagen Bianca Storf (51), zertifizierte Kinder- und Jugendcoachin und Jessica Seifert (46), zertifizierte Lerncoachin und Reflexintegrationstrainerin. Die beiden Leonbergerinnen erleben täglich, wie schwer es vielen fällt, den Überblick zu behalten: Schulstress, Freizeittermine, permanente Reize durch Social Media. „Viele verbringen zu viel Zeit am Handy – Jungs beim Zocken, Mädchen auf Tiktok und Instagram. Dabei fehlt ihnen die nötige Erholung. Das Gehirn kommt nicht zur Ruhe, Bewegung wäre viel wichtiger.“

„Wenn ich all dies schon als Kind erfahren hätte“ Bianca Storf kommt aus der Veranstaltungsbranche – einem Arbeitsfeld, das von Hektik, hohem Tempo, ständigem Wandel und Leistungsdruck geprägt ist. Schon immer interessierte sich die Eventmanagerin für Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Achtsamkeit und Selbstbehauptung. Ihr Interesse vertiefte sie durch Weiterbildungen und Qualifikationen in diesen Bereichen. Ein Gedanke hat sie stets begleitet: „Wie wertvoll wäre es gewesen, wenn ich all dies schon als Kind erfahren hätte.“

Ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zu ihrer heutigen Berufung war für Bianca Storf ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Leonberger Hospizdienst für Kinder und Jugendliche. Dort gestaltete sie vor einiger Zeit einen Nachmittag zum Thema „Gefühle“ – eine Erfahrung, die sie nachhaltig geprägt hat. „Mir wurde dabei bewusst, wie entscheidend es ist, junge Menschen zu stärken und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie die Herausforderungen des Lebens besser meistern können.“ Diese Erkenntnis bestärkte sie, sich mit ihrem Coachingangebot „Glücksprinzip“ selbstständig zu machen.

Zwei Frauen mit der gleichen Leidenschaft

Sie sind Freunde und Geschäftspartner: Jessica Seifert (links) und Bianca Storf. Foto: Simon Granville

Der Zufall wollte es, dass sie Jessica Seifert kennenlernte. „Wir haben sofort gemerkt, dass wir die gleiche Leidenschaft haben, Kinder zu stärken“, sagt die Mutter dreier Kinder, die wie Bianca Storf mit ihrer Familie in Leonberg wohnt. Die 46-Jährige ist Grundschullehrerin und hat ihren Beruf mit großer Freude ausgeübt. „Ich habe mich vor allem auch für Kinder eingesetzt, die schwächer waren und Unterstützung brauchten“, sagt sie. Doch dann bekam die junge Lehrerin die ernüchternde Diagnose Hirntumor. „Zum Glück ist es gut ausgegangen.“ Ihren Beruf kann sie seitdem nicht mehr ausüben, „doch ich wollte mich weiterhin für Kinder und Jugendliche einsetzen, die es schwerer haben, und möchte auch die Eltern auf der Suche nach einer Lösung begleiten“.

Sie hat die Krankheit als Chance gesehen

Also machte sie die Ausbildung zum Lerncoach und setzte noch Zusatzqualifikationen drauf. Etwa die Weiterbildung zur Reflexintegrationstrainerin. Mit dieser Methode wird durch Bewegungstraining das zentrale Nervensystem nachgereift, was Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten wie Konzentrationsschwäche oder körperliche Unruhe fördert. „Im Nachhinein habe ich meine Krankheit als Chance gesehen, mich beruflich weiterzuentwickeln und meine Erfahrung als Grundschullehrerin zu nutzen und weiter auszubauen“, sagt Jessica Seifert.

Seit Oktober vergangenen Jahres teilen sich Bianca Storf und Jessica Seifert Räume in der Graf-Ulrich-Straße 4 in der Leonberger Altstadt. Mit hellen Farben haben sie dort eine Atmosphäre geschaffen, die zugleich einladend und funktional ist und dem Ganzen einen Namen geben: „Raum 4“. Beide profitieren von der Zusammenarbeit, ergänzen sich mit ihren Angeboten und entwickeln auch gemeinsame Kurse wie das Kompaktcoaching „Fit für die Prüfung“. Zudem möchten sie ihr Netzwerk ausbauen und die Verbindung nach außen stärken. Hierfür stellen sie ihre Räumlichkeiten auch externen Nutzern zur Verfügung.

Mobbing, Trennung der Eltern, zu viel am Handy

Bianca Storf hat mit ihren „Löwenstark“-Trainings einen weiteren Schwerpunkt für Kita- und Grundschulkinder, bietet entweder vor Ort Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainings an – oder die Kinder kommen zu Einzel- oder Gruppencoachings.

Um zu erfahren, wo und warum bei Kindern oder Jugendlichen überhaupt der Schuh drückt, werden die Eltern bei einem ersten ausführlichen Gespräch mit ins Boot geholt. „Es gibt unterschiedliche Gründe beispielsweise für Lernschwäche. Manchmal kann Mobbing der Auslöser sein, manchmal hat die Trennung der Eltern das Kind aus der Bahn geworfen“, sagt Jessica Seifert. Manchmal sei es auch mangelnder Schlaf, schlechte Essgewohnheiten oder eine übermäßige Nutzung des Handys. Seifert und Storf betonen, dass sie weder Therapeuten seien noch Diagnosen stellen: „Bei Bedarf, oder wenn wir einen Verdacht haben, vermitteln wir gerne weiter.“

„Raum 4“ in Leonberg

Bianca Storf

hat sich als zertifizierter Kinder- und Jugendcoach mit „Glücksprinzip“ selbstständig gemacht, bietet unter anderem Selbstbehauptungs- und Resilienz-Training an. Sie ist zu erreichen unter 01 78 / 8 59 06 02, per E-Mail an hallo@biancastorf.de oder über ihre Homepage www.biancastorf.de.

Jessica Seifert

ist Grundschullehrerin, Lerncoach und Reflexintegrationstrainerin. Sie unterstützt Kinder bei Konzentrationsschwäche, körperlicher Unruhe, motorischen Defiziten oder bei Lernproblemen. Sie ist zu erreichen unter der Telefonnummer 01 76 / 9 04 91 10, per E-Mail an info@schulcoaching-seifert.de oder über www.schulcoaching-seifert.de.