Koffi Dodji Tchao betreibt eine Trommelschule in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Künftig will er auch noch Stelzenkurse anbieten.

„Musik ist mein Leben, ich bin schon mit sieben Jahren auf einer Bühne gestanden.“ Koffi Dodji Tchao sitzt hinter einer ganzen Ansammlung von Trommeln, größeren und kleineren. Seit drei Jahren hat er in Erdmannhausen „Dodjiko Amlima“, seine Trommelschule, die er, das ist ihm anzumerken, mit viel Herzblut betreibt.

Der Name des Künstlers bedeutet Geduld

Seine Freunde, sagt Koffi Dodji Chao, nennen ihn einfach Dodji. In seiner Muttersprache der Ana, ein kleines Volk im westafrikanischen Staat Togo, bedeutet das „Geduld“. Ein passender Name, findet er, denn immer mal wieder in seinem Leben habe Geduld ihm geholfen. Zum Beispiel, bis er sich seinen größten Wunsch, die eigene Trommelschule, erfüllen konnte. Das sei „eines der Wunder in meinem Leben“ gewesen, sagt er und lacht dabei. Und Wunder, das heißt in seiner Heimatsprache „Amlima“ – womit auch der Name der Schule eine besondere Note bekommen hat.

Dodji stammt aus einer „Königsfamilie“. Sein Vater war König der Ana, mittlerweile ist es ein Bruder von Dodji. Mit diesem Titel verbindet sich heutzutage weniger politische Macht als eine kulturelle Autorität. Kann er denn selber einmal König werden? Dodji lächelt: „Da sind andere in der Familie vor mir dran.“ Er sieht seinen Lebensmittelpunkt schon seit Jahren in Deutschland.

Dodji und eine seiner vielen Djemben

Dodji wurde vor 50 Jahren in Lomé, der Hauptstadt von Togo, geboren. Er hat das Handwerk eines Schneiders erlernt und auch ausgeübt. Früh entwickelte er die intensive Beziehung zu Musik, zu Tanz und zur Akrobatik, insbesondere dem Stelzentanz. Seine Talente blieben nicht unbemerkt. Schon als 14-Jähriger gehörte er zum Nationalen Volksballett und reiste mit einer Artistengruppe ins Ausland, trat bei einem Festival in München auf. 1995 kam er mit der Künstlergruppe „Amlima“ dauerhaft nach Deutschland, wohnte in Köln. Als die sich auflöste, gründete Dodji seine eigene Formation, deren Mitglieder vor allem in Süddeutschland ansässig sind.

Um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, hat der Musiker in Deutschland noch weitere Tätigkeiten ausgeübt. Unter anderem als Gabelstapler-Fahrer und Kranführer. Auch heute arbeitet er nebenbei in einem örtlichen Handwerksbetrieb.

Dodji bietet Trommelkurse an. Zum Beispiel an der Volkshochschule in Ludwigburg, aber auch im bayerischen Kronach. Er lehrt von den vielen Trommeln, die die Musikkultur in Togo kennt, vor allem die Djembe, ein handliches Instrument, das in der Form einem Trinkpokal ähnelt.

„Wir spielen, was wir sagen.“

Ist es schwer, Trommel zu lernen? Überhaupt nicht, versichert Dodji. „Zuerst kommen wir ins Gespräch miteinander. Und dann sage ich: Wir spielen jetzt, was wir sagen.“ Der Übergang sei fließend. In der Trommelschule Dodjiko Amlima lernt man also, in der Sprache der Trommel zu reden. Trommeln, sagt Dodji, sei wie eine Therapie. „Wenn du spielst, vergisst du viele Probleme. Das tut einfach gut.“

Der Musiker ist auch Artist: Seine Spezialität ist der Stelzentanz. Der hat tiefe kulturelle Wurzeln in Togo. Die Zeremonie ist eng mit dem Erntefest der Yams-Wurzel verbunden. Jeder Stelzentanz erzähle dabei eine eigene Geschichte. Die bunten Kostüme für seine Auftritte schneidert Dodji selber. Künftig möchte er auch in Erdmannhausen Stelzenkurse anbieten. „Wenn wir fünf Kurstage haben, dann stehen Sie nach drei Tagen auf den Stelzen, nach fünf Tagen beginnen Sie zu laufen.“

Positive Erfahrungen in Deutschland

In Erdmannhausen, wo er sein eigenes Studio hat, fühlt Dodji sich wohl. Überhaupt sind seine Erfahrungen in Deutschland sehr positiv. „Ich habe hier viele Freunde gefunden, auch Familienanschluss.“ Er sei inzwischen eher hier zu Hause als in Togo.

Spielt er auch mal für sich allein Trommel? Ja, immer mal wieder, erzählt Dodji. Oft Melodien, die er aus christlichen Liedern herleitet. Trommeln ist für ihn etwas, was nicht nur die Hände, sondern auch Herz und Gemüt bewegt.

Die Dodjiko Amlima Trommelschule bietet Workshops sowie Einzel- und Gruppenunterricht an, für alle Altersstufen. Anfängerkurse und Aufbaukurse für Fortgeschrittene. Ebenso afrikanische Percussion für Veranstaltungen, Akrobatik und Stelzentanz. Zu erreichen ist Koffi Dodji Tchao telefonisch unter 0172/95 10 996, Anschrift: Ringstraße 40, 71729 Erdmannhausen, E-Mail: dodoko74@yahoo.de .