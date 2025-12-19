Die Upcycling-Nähstube in Backnang (Rems-Murr-Kreis) geht in die zweite Runde. „Nach einem Jahr Upcycling-Nähstube in der Bar Wohnzimmer ist es bewiesen: Zusammen klappt es meist besser als allein“, schreiben die Veranstalter vom Verein Weissach Klimaschutz konkret. Denn beim Nähen und beim Upcyceln sei die Gemeinschaft eine Inspirationsquelle, die zur Werkvollendung antreibe.

Gleich zu Beginn des Jahres startet daher am Mittwoch, 7. Januar, das nächste kreative Treffen. Von 18 bis 21 Uhr wird dann am Willy-Brandt-Platz 2 in Backnang so allerlei, was der eine nicht mehr braucht und der andere schön findet, zu Neuem verarbeitet. Der Verein bringt wie im Jahr 2025 Näh- und Kettelmaschine sowie Material und Zubehör zu dem kostenlosen Workshop mit. So können auch diejenigen an Projekten arbeiten, die zu Hause nicht die nötige Ausstattung haben.

Eine Neuerung im Jahr 2026 ist, dass auch gehäkelt und gestrickt wird. Auch dabei kommt der Upcycling-Gedanke nicht zu kurz, denn man muss nicht zwingend nur mit Wolle arbeiten. Als Garn kann man unterschiedlichste Materialien verwenden, zum Beispiel Geschenkbänder. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, es gibt Hilfestellung für alle. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Der öffentliche Workshop zum Feierabend findet im Jahr 2026 jeden ersten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr in der Bar Wohnzimmer in Backnang statt. Alle Informationen zum Thema im Internet auf der Seite www.primaklimaimtaele.de.