Demokratie, Vielfalt und Rassismuskritik: Mit diesen Themen sollen sich Kinder und Jugendliche bei einem Wettbewerb inklusive Workshop auseinandersetzen.

Mit dem Kreativwettbewerb „Deine Stimme. Dein Zeichen. #gegenRassismusfürDemokratie“ lädt die Stadt Leonberg gemeinsam mit der Familien-Bildungsstätte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 21 Jahren ein, sich kreativ mit Demokratie, Vielfalt und Rassismuskritik auseinanderzusetzen. Der Auftakt zum Wettbewerb startet im Rahmen der „Woche der Demokratie“ am Montag, 19. Januar – mit einer Begrüßung von Oberbürgermeister Tobias Degode, Snacks und einem Workshop.

Wettbewerb und Workshop: niederschwellig und altersgerecht Der Wettbewerb unter Degodes Schirmherrschaft möchte junge Menschen niedrigschwellig und altersgerecht ermutigen, Haltung zu zeigen und eigene Erfahrungen zu reflektieren. Gleichzeitig soll er aufzeigen, wie gelebte Demokratie im Alltag aussieht und wie man sich aktiv gegen Rassismus einsetzen kann. Kinder und Jugendliche können sowohl Einzel- als auch Gruppenbeiträge, etwa von Schulklassen, AGs, Jugend- oder Tanzgruppen einreichen.

Die Teilnehmenden können aus vier Beitragsformaten wählen:

Visuelle Beiträge wie Plakate, Foto-Essays, Bilder oder Kurz-Comics

Audiovisuelle Beiträge wie Kurzfilme, Social-Media-Videos, Podcasts oder Songs

Textuelle Beiträge wie Essays, Poetry-Slam-Texte oder Gedichte

Aktions- und Projektideen für Schulen, Nachbarschaften oder die Stadtgesellschaft.

Ausgewählte Ergebnisse werden dem neu gewählten Landtag übergeben

Begleitend wird ein optionaler Workshop „Zeichen setzen – Vielfalt und Diskriminierung verstehen“ angeboten, der kreative Unterstützung bietet und Wissen darüber vermittelt, wie Haltung und Courage gezeigt werden können, ohne sich selbst zu gefährden.

Mit dem Slogan „Deine Stimme“ wird zudem bewusst der Bogen zur bevorstehenden Landtagswahl am 8. März 2026 geschlagen. Die Familien-Bildungsstätten Baden Württemberg werden eine Auswahl an Ergebnissen an den neu gewählten Landtag übergeben, die im Rahmen der Woche der Demokratie landesweit entstehen.

Kreativwettbewerb: Was muss man wissen?

Termin

Montag, 19. Januar 2026, 16.30 Uhr bis 20 Uhr; Start des Workshops: 17.30 Uhr

Ort

Haus der Begegnung, Eltinger Straße 23

Sonstiges

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beiträge können bis zum 15. März 2026 eingereicht werden. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Jugendausschusses, des Internationalen Rates sowie Oberbürgermeister Tobias Degode wird die Beiträge bewerten. Die besten Arbeiten werden prämiert und alle Einreichungen im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung präsentiert.