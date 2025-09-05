Angebot für Flüchtlingskinder: Pferdehof-Idylle gegen die Angst: „So schlimm, was wir im Krieg erleben mussten“

Der Förderverein des Pferdehofs am Schlossberg in Kernen organisiert ein spezielles Angebot für geflüchtete Kinder. Beim Reiten sollen sie vergessen, was sie schon alles erlebt haben.

Olesia Drotenko kann das Handy gar nicht mehr aus der Hand legen. Während ihre Tochter Elina Cherkay Runde um Runde auf dem Quarder Horse Vladi dreht, muss die stolze Mama filmen und fotografieren, was das Zeug hält. Zu schön ist es für die vierfache Mama zu beobachten, wie ihre achtjährige Tochter auf dem Pferderücken beim Ferienangebot auf dem Pferdehof am Schlossberg in Kernen nach und nach immer mehr auftaut.

Dass es alles andere als selbstverständlich war, dass Elina überhaupt auf ein Pferd aufsteigt, wird beim Gespräch mit Olesia Drotenko schnell klar. Denn hinter ihr und ihren Kindern liegen schwere Zeiten. Die ukrainische Familie musste die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf ihr Heimatland hautnah miterleben. Vor zwei Jahren hat Mama Olesia deshalb beschlossen, Odessa, die Hafenstadt im Süden der Ukraine, mit ihren Töchtern zu verlassen und nach Deutschland zu fliehen. Der Vater sowie Bruder und Onkel versuchen indes, weiterhin ihr Land zu verteidigen. „Ich habe große Angst. So schlimm, was wir im Krieg erleben mussten“, sagt Olesia Drotenko.

Die vierfache Mutter will nicht in die Ukraine zurückkehren

Sie ist sich sicher, dass sie nicht mehr zurückkehren, sondern in Deutschland bleiben wird – damit ihre Kinder sich von den Schrecken des Krieges erholen können und damit die Jüngste, Elina, als Autistin die passende Förderung erhält. Diese Erkrankung ist auch der Grund, warum sie sich nicht sicher war, ob ihre Tochter Spaß am Reiten haben würde.

Ganz im Gegensatz zu Martin Frädrich. Der Vorsitzende vom Förderverein des Pferdehofes, der das Ferienangebot organisiert, wusste gleich, dass Elina bei den geschulten Kräften auf dem Gelände der Diakonie Stetten in den besten Händen sein würde. „Wir werden beim Reiten mit den Kids von Mariann Clemenz unterstützt, die schon viele Jahre therapeutisches Reiten anbietet und sehr erfahren ist“, sagte Frädrich, der in der Reithalle steht und sich freut, wie gut das Angebot auch in diesem Jahr nachgefragt ist.

Der Pferdehof der Diakonie Stetten mit Hofhund Alfred ist sehr idyllisch

Wer eine Pause braucht, kann außerhalb der Reithalle einen Besuch bei den Kaninchen machen, Hofhund Alfred den weichen Kopf kraulen oder einfach die Sonne genießen. Dort wartet auch Nour Aloush, während ihre beiden Kinder Aia und Jad das Reiten in der Halle genießen. Die vierköpfige Familie ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen, fühlt sich in der neuen Heimat längst angekommen und kennt auch das Reitangebot bereits. „In Syrien war es nicht mehr gut, deshalb sind wir froh, dass wir hier ein neues Leben aufbauen konnten und an solchen Angeboten teilnehmen dürfen“, sagt Nour Aloush.

Auf dem Pferd werden die Kinder mit bunten Ringen und Bällen zu kleinen Künstlern. Foto: Frank Eppler

Der Förderverein des Pferdehofs am Schlossberg in Kernen organisiert das spezielle Angebot, bei dem geflüchtete und sozial benachteiligte Kinder an insgesamt vier Terminen in den Sommerferien striegeln, streicheln sowie reiten dürfen, bereits im vierten Jahr. „Uns ist es wichtig, das niederschwellig anzubieten, damit die Familien und besonders die Kinder für ein paar Augenblicke vergessen können, was sie schon alles erlebt haben. Und die Plätze sind immer schnell vergriffen. Manch einer kommt auch gerne zwei- oder dreimal, um eine Stunde Spaß mit den Pferden zu haben und alles andere zu vergessen. Für die sechs- bis sechzehnjährigen Teilnehmer sind die Reitstunden auf den Therapiepferden kostenlos, dafür sorgt der Förderverein, dessen Vorsitzender Martin Frädrich auch an diesem Donnerstag begeistert zuschaut und auch mal selbst den Führstrick hält und mit den Pferden und den begeisterten Kindern im Kreis rennt.

Der Vorsitzende des Fördervereins ist selbst Western-Reiter

Er ist selbst Western-Reiter und kennt den idyllischen Pferdehof, auf dem die Welt ein bisschen heiler als anderswo zu sein scheint, schon viele Jahre. Im Ruhestand hat der Jurist den Vorsitz des Fördervereins für den Pferdehof am Schlossberg übernommen, damit das dortige Angebot erhalten bleibt. „Wir wollen den Kindern etwas Gutes tun und den Pferdehof unterstützen“, sagt er.

Die Reittherapie ist gerade bei den Klienten der Diakonie Stetten gefragt. Die Pferde und natürlich auch das reitpädagogisch geschulte Fachpersonal sind meistens ziemlich ausgebucht. Die moderne Reithalle verfügt sogar über einen Lift, der von der Decke baumelt und mit dem gehbehinderten Personen aus dem Rollstuhl und auf das Pferd geholfen werden kann.

Auch ein behinderter junger Mann hilft beim Ferienangebot, für Martin Frädrich „gelebte Inklusivität, wie es für einen solchen Ort passend ist“. Dort würden Menschen mit und ohne Behinderung im Einklang mit Natur und Tieren zusammenfinden. „Unser großes Anliegen ist es, dass therapeutisches Reiten für niemanden eine Frage des Geldbeutels sein muss. Ich weiß, was Pferde bewirken können.“

Das zeigt sich auch bei der achtjährigen Elina. Während Mariann Clemenz das Mädchen auf dem Pferd gekonnt durch die Halle führt, traut die sich immer mehr zu, wirft Ringe, grinst und streckt den Daumen nach oben. „Ich darf keinen Druck aufbauen. Gerade Menschen mit Autismus brauchen viel Unterstützung, Ruhe, Zeit und das Gefühl, dass sie etwas können und erreichen“, sagt die Mitarbeiterin auf dem Pferdehof, die dort schon viele Jahre therapeutisches Reiten anbietet. Vladi, Elinas Pferd an diesem Vormittag, sei mit seiner feinfühligen und erfahrenen Art genau richtig für Menschen mit Einschränkungen und Problemen. „Er hat ein feines Gespür und gibt Halt und Sicherheit.“

Mitbringen mussten die Besucher nur festes Schuhwerk und Lust aufs Reiten. Die Helme hatte Martin Frädrich organisiert. „Es geht ja darum, die zu unterstützen, die es selbst nicht können, da gehört auch die Ausstattung dazu“, sagt der Vorsitzende.

Reiten auf dem Pferdehof der Diakonie Stetten

Infos

Mehr zum Förderverein Pferdehof am Schlossberg gibt es unter: www.fopsev.de. Der Förderverein Pferdehof am Schlossberg unterstützt den Pferdehof der Diakonie Stetten finanziell und ideell. Im Mittelpunkt steht das therapeutische Reiten. Damit dies keine Frage des Geldbeutels ist, übernimmt der Förderverein für so viele Teilnehmer wie möglich einen angemessenen Teil der Kosten.