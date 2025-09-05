Angebot für Flüchtlingskinder: Pferdehof-Idylle gegen die Angst: „So schlimm, was wir im Krieg erleben mussten“

Der Förderverein des Pferdehofs am Schlossberg in Kernen organisiert ein spezielles Angebot für geflüchtete Kinder. Beim Reiten sollen sie vergessen, was sie schon alles erlebt haben.
Olesia Drotenko kann das Handy gar nicht mehr aus der Hand legen. Während ihre Tochter Elina Cherkay Runde um Runde auf dem Quarder Horse Vladi dreht, muss die stolze Mama filmen und fotografieren, was das Zeug hält. Zu schön ist es für die vierfache Mama zu beobachten, wie ihre achtjährige Tochter auf dem Pferderücken beim Ferienangebot auf dem Pferdehof am Schlossberg in Kernen nach und nach immer mehr auftaut.