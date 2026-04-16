Angebot endet Ende April: Jähes Aus – Süwag zieht E-Roller aus Region Ludwigsburg ab

Bereits Ende April ist Schluss: Die E-Leihroller der Süwag werden in und um Ludwigsburg nicht mehr fahren. Ein Baustein der Mobilität verschwindet.
Das E-Roller-Sharing-Angebot „Süwag2GO“ verschwindet aus der Region: Zum 30. April stellt die Süwag den Betrieb ihrer elektrischen Leihroller in Ludwigsburg und den umliegenden Kommunen ein. Das teilt sie am Donnerstag mit. Betroffen sind neben Ludwigsburg auch Pleidelsheim, Marbach, Kornwestheim und Tamm. In anderen Städten bleibt das Angebot hingegen bestehen.