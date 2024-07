Angebot der Stadt Leonberg startet bald: Kurse zum richtigen Handeln im Katastrophenfall

1 Haben potenzielle Katastrophen im Blick: Ralf Kotte (links), Leiter des Referats für Bevölkerungsschutz, Ralf Kotte, und Philip Württemberger vom DRK Leonberg. Foto: Stadt Leonberg

Vorräte, Notfall-Apps, Notgepäck – DRK und Referat für Bevölkerungsschutz informieren in wenigen Tagen kostenlos. Ziel ist, Bürgerinnen und Bürger für den Ernstfall vorzubereiten.











Großbrände, Hochwasser, Starkregen, Stromausfall, Krisen, Kriege. Vieles, was derzeit im In- und Ausland geschieht, verunsichert die Menschen weltweit. Was tun, wenn es zum Äußersten käme? Antworten will nun die Stadt Leonberg liefern. Sie bietet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Leonberg Kurse zur Vorbeugung und Reaktion in Notlagen an. Das Ziel ist es, „die Resilienz der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, damit die Menschen im Ernstfall vorbereitet sind“, wie die Stadt schreibt.