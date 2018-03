Angebot der SSB „BestPreis“-App für Gelegenheitsfahrer im Test

Von len 15. März 2018 - 14:08 Uhr

Erst fahren, dann zahlen? – das soll die neue „BestPreis“-App der Stuttgarter Straßenbahn AG möglich machen. Doch noch ist das Angebot nicht für alle SSB-Kunden verfügbar.

Stuttgart - Die „BestPreis“-App der Stuttgarter Straßenbahn AG (SBB) hilft Gelegenheitsfahrern, möglichst günstig wegzukommen. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip, erst fahren, dann bezahlen. Ob Einzel-, Tages-, Wochen- oder Monatsticket: Ein Algorithmus ermittelt den günstigsten Tarif, abgerechnet wird am Monatsende. Der Vorteil: Fahrgäste müssen in Zukunft nicht mehr selbst ausrechnen mit welchen Ticket sie am günstigsten fahren.

Doch die App hat auch Schwächen. Welche das sind, erfahren Sie im Video von Stuggi-TV.

Für die nächsten zwei Jahre läuft die App im Testbetrieb. Während dieser Zeit dürfen 20.000 Stuttgarter das „BestPreis“-Modell testen. Der Test zeigt: Die App erfüllt ihren Zweck. Ob das Angebot tatsächlich auf den Markt kommt, hängt davon ab, wie das Angebot angenommen wird und welche Marktrelevanz es hat.