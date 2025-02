Angebot der Diakonie Stetten: Hier gibt es Wahlinfos in einfacher Sprache

1 Im Wahlraum gibt es Unterstützung für die Bundestagswahl. Foto: Diakonie Stetten

Die Diakonie Stetten informiert Menschen mit Behinderung auf spezielle Weise über die am Sonntag anstehende Bundestagswahl.











Am 23. Februar findet in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl statt. Die Diakonie Stetten bietet am Mittwoch, 19. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung in einfacher Sprache zur Bundestagswahl für alle Interessierten an. Jürgen Lutz, Referent für politische Bildung, klärt die wichtigsten Fragen zur Bundestagswahl und informiert darüber, wie und wo man wählen kann, was beachtet werden muss und warum es wichtig ist, wählen zu gehen.