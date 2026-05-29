Angebliches Drama am Set: Doch kein MobLand-Aus? Helen Mirren unterstützt Tom Hardy

In der Debatte um Tom Hardys angebliche Entlassung bei "MobLand" stellt sich Helen Mirren demonstrativ hinter den als schwierig geltenden Schauspieler. Auf Instagram macht sie ihm erneut eine öffentliche Liebeserklärung.

Helen Mirren (80) stellt sich in der Diskussion um Tom Hardys (48) angebliches Serien-Aus bei "MobLand - Familie bis aufs Blut" demonstrativ hinter ihren Kollegen. Auf ihrem Instagram-Account postete die Oscarpreisträgerin ein schlichtes Foto des umstrittenen Schauspielers. "Ich liebe dich jetzt und für immer", schrieb sie dazu.

In den vergangenen Tagen hatten Gerüchte die Runde gemacht, Hardy werde für eine mögliche dritte Staffel von "MobLand" nicht zurückkehren. Die zweite Season der Gangstersaga mit Tom Hardy, Helen Mirren und Pierce Brosnan wurde kürzlich abgedreht. Eine dritte Runde ist bislang nicht offiziell bestätigt, gilt angesichts des Erfolgs der ersten Staffel bei Paramount+ aber als wahrscheinlich.

"Wie aus informierten Kreisen verlautet, wurde Hardy nach Unstimmigkeiten am Set mit dem ausführenden Produzenten Jez Butterworth, 101 Studios und anderen nicht gebeten, zur Serie zurückzukehren", berichtete etwa das Branchenblatt "Variety". Laut "The Hollywood Reporter" soll Hardys Beteiligung an einer möglichen dritten Staffel zumindest in der Schwebe sein.

"Reines Machtspiel": Ließ Tom Hardy Stars wie Pierce Brosnan warten?

Der Grund für Tom Hardys mutmaßlichen Rauswurf sollen Spannungen mit Autor und Showrunner Butterworth sein. Demnach habe Hardy wiederholt ungefragt Anmerkungen zum Drehbuch eingebracht. Die Differenzen sollen sich schließlich so zugespitzt haben, dass eine weitere Zusammenarbeit kaum noch realistisch erschien.

Auch zwischen Tom Hardy und seinen Co-Stars soll es am Set gekracht haben. Der "Venom"-Star habe sich laut Bericht zeitweise in seinen Wohnwagen zurückgezogen und Kolleginnen und Kollegen stundenlang warten lassen. Ein Insider bezeichnete das gegenüber dem "Hollywood Reporter" als "reines Machtspiel". "Pierce Brosnan, Helen Mirren und andere warten zu lassen, ist - da würde ich wetten - beruflicher Selbstmord", sagte die Quelle dem Branchenblatt.

Helen Mirren lobte schon früher Tom Hardys "gutes Herz"

Zwischen Helen Mirren und Tom Hardy scheint es bei den Dreharbeiten zu "MobLand" dagegen kein böses Blut gegeben zu haben. Zumindest lässt sich ihr Instagram-Statement in diese Richtung deuten.

Ihre Zuneigung zu ihrem jüngeren Kollegen hatte Mirren bereits Wochen vor dem mutmaßlichen Skandal öffentlich gemacht. Sie liebe Tom Hardy nicht nur für seine "Brillanz auf dem Bildschirm", sondern auch für seine "Hingabe hinter der Kamera", schrieb sie vor rund einem halben Jahr auf Instagram.. Zudem lobte die "Queen"-Darstellerin sein "gutes Herz" und die "Hardy-Umarmungen", die sie am Set von ihm bekomme.

Für Tom Hardy sind Vorwürfe dieser Art nicht neu. Bereits rund um den Dreh von "Mad Max: Fury Road" (2015) war von erheblichen Spannungen am Set die Rede. Hardy soll sich damals zeitweise in seinen Trailer zurückgezogen haben. Charlize Theron habe vor einer gemeinsamen Szene angeblich mehrere Stunden auf ihn warten müssen, bevor es zwischen den beiden zu einem lautstarken Streit kam.