Angebliches Drama am Set: Doch kein MobLand-Aus? Helen Mirren unterstützt Tom Hardy

In der Debatte um Tom Hardys angebliche Entlassung bei "MobLand" stellt sich Helen Mirren demonstrativ hinter den als schwierig geltenden Schauspieler. Auf Instagram macht sie ihm erneut eine öffentliche Liebeserklärung.
Helen Mirren (80) stellt sich in der Diskussion um Tom Hardys (48) angebliches Serien-Aus bei "MobLand - Familie bis aufs Blut" demonstrativ hinter ihren Kollegen. Auf ihrem Instagram-Account postete die Oscarpreisträgerin ein schlichtes Foto des umstrittenen Schauspielers. "Ich liebe dich jetzt und für immer", schrieb sie dazu.