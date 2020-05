1 Patricia Kelly bei einer NDR-Aufzeichnung vor wenigen Wochen. Foto: imago images/Future Image

Ein YouTube-Kanal hat kürzlich ein Video über den angeblichen Tod von Patricia Kelly veröffentlicht. Die Sängerin hat sich sofort gewehrt.

In einem Video hat ein YouTube-Kanal Patricia Kelly (50, "One More Year") für tot erklärt, wie die "Bild" berichtet. Geschmackloser Witz oder heimliches Motiv? Die Gründe für die ursprüngliche Veröffentlichung sind bisher unbekannt. Das Video ist nicht mehr zu finden. Laut dem Bericht habe die Sängerin den Clip offenbar durch eine einstweilige Verfügung sperren lassen.

Auftritt und Statement

Dabei war Kelly gerade erst aktuell im deutschen TV zu sehen. Bei RTL nahm sie am vergangenen Samstagabend an der Show "5 gegen Jauch" teil - unter anderem neben CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (67) und Sänger Alexander Klaws (36).

"Mir geht's gut, ich lebe noch", erklärt Kelly auf Anfrage der "Bild". "Das ist so bescheuert und krank." Ihr zufolge sei das Internet manchmal ein Segen, manchmal aber auch ein Fluch. "Ich weiß nicht, was für kranke Menschen so was machen. Wir haben das direkt mit meinem Manager unterbunden. So was muss verboten werden!"