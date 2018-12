Angeblichem Streit mit Herzogin Kate Herzogin Meghan will selbst Gerüchte aufklären

Von ala 15. Dezember 2018 - 12:40 Uhr

Angeblich soll es einen Zickenkrieg zwischen den Schwägerinnen Kate und Meghan geben. Foto: Getty Images Europe

Im britischen Königshaus soll es angeblich Zoff zwischen den Herzoginnen Meghan und Kate geben. Räumt die ehemalige „Suits“-Schauspielerin jetzt selbst mit den Gerüchten auf und kehrt dafür in die sozialen Medien zurück?

London - Herzogin Meghan hat für die Hochzeit mit Prinz Harry und ihrem damit verbundenen Einzug in die britische Königsfamilie viel aufgegeben. Nicht nur, dass Meghan Markle auf ihren Job als Schauspielerin verzichten muss, auch die sozialen Medien waren für sie mit dem Ja-Wort tabu.

Herzogin Meghan musste damals alle ihre Profile löschen. Das scheint die werdenenden Mutter aktuell besonders zu beschäftigen. Denn sie würde sich sehr gerne selbst zu den anhaltenden Zoff-Gerüchten mit ihrer Schwägerin Kate äußern.

Ein Insider verriet dazu gegenüber US Weekly: „Sie war immer so unabhängig, ihr ganzes Leben lang und das ist ihr alles genommen worden. Sie war immer in der Lage, sich über die sozialen Netzwerke zu rechtfertigen, doch das kann sie nun nicht mehr. Für sie ist es ein hemmendes Gefühl, sich nicht selbst äußern zu können.“

Im Video sehen Sie, wie Meghan mit den Gerüchten umgehen möchte: