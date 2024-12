Britney Spears (43) verwirrt ihre Fans mit mysteriösen Botschaften in ihren Videos auf Instagram. Zu ihrem 43. Geburtstag verkündete die Sängerin, die USA wegen "grausamer" Paparazzi zu verlassen und nach Mexiko zu ziehen. Unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet "The Hollywood Reporter", dass Spears nicht umgezogen sei.

Am Freitag (6. Dezember) hatte Spears in einem Instagram-Post geschrieben, dass sie gerade auf Wohnungssuche sei. "Dieser Ort ist wahnsinnig schön! Danke Jesus für einen Ort so weit weg von Amerika!" Wo genau sie sich auf Wohnungssuche befindet, verriet sie in den Zeilen, die sie zu einem freizügigen Tanzvideo geschrieben hat, nicht.

Im Gespräch bleiben?

Gegenüber der "Daily Mail" sagten Quellen nun, dass man die Posts des Popstars gar nicht so ernst nehmen könne. "Britney weiß, was sie tut", sagte ein Insider dem Blatt. Sie wolle damit dafür sorgen, dass weiter über sie gesprochen werde. "Sie ist süchtig nach Ruhm." So hatte die Sängerin in einem weiteren Video zu ihrem Geburtstag gesagt, sie werde fünf Jahre alt und müsse "morgen in den Kindergarten".

Im Gespräch bleibt der Popstar definitiv. Am Freitag kochte zudem das Gerücht hoch, Spears würde ein Comeback nach Las Vegas anstreben. Dafür sorgte ein Beitrag auf X von Vital Vegas. Es war ein Bild der Sängerin in Las Vegas zu sehen und dazu hieß es: "Ihr würdet es mir sowieso nicht glauben, also lasse ich das einfach hier."

Eine Quelle habe der "Daily Mail" versichert, das sämtliche Berichte über ein Comeback von Britney Spears nach Las Vegas falsch seien. Spears hatte in der Stadt der Sünde die Konzertreihe "Britney: Piece of Me", die von 2013 bis 2017 lief.