Frau wacht in ihrem eigenen Sarg auf

Angebliche Totenauferstehung in Ecuador

1 Die mutmaßliche Leiche lag bereits im Sarg, als ein Klopfen zu hören war. (Symbolbild) Foto: imago images/YAY Images/ via www.imago-images.de

Eine Frau in Ecuador wird nach einem Schlaganfall in einer Klinik behandelt. Sie erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Ärzte erklären sie für tot. Als die Frau bereits im Sarg liegt, passiert etwas Unglaubliches.









In Ecuador ist eine Frau bei ihrer eigenen Totenwache wieder in ihrem Sarg aufgewacht und wird nun im selben Krankenhaus behandelt, das sie zuvor für tot erklärt hatte. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt die 76-jährige Bella Montoya schwer atmend in ihrem offenen Sarg, während zwei Männer ihr helfen. Ecuadorianische Medien feierten den ungewöhnlichen Vorfall als „Auferstehung“ der Frau.