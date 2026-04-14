Ruby Rose erhebt schwere Vorwürfe gegen Katy Perry - und deren Lager weist alles zurück. Nun hat sich Perry mit einem kryptischen Instagram-Post zu Wort gemeldet.
Katy Perry (41) hat sich nach schwerwiegenden Vorwürfen von Ruby Rose mit einem knappen, aber bedeutungsschweren Post bei ihren Fans gemeldet. In ihrer Instagram-Story schrieb Perry am Dienstag schlicht "i love you" - begleitet von einem Bild ihres Songs "By the Grace of God" aus dem Album "Prism" von 2013. Der Titel ist kein zufälliger Griff ins Songarchiv: Der Track handelt von persönlichen Krisen und dem Willen, sich trotz allem aufzurappeln. Zeilen wie "I picked myself back up" und "the truth will set you free" lassen keinen Zweifel daran, wie Perry die Botschaft verstanden haben möchte.