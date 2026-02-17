Angeblich ist er seit Jahren trocken, doch nun ist Shia LaBeouf angeblich in New Orleans eskaliert. Während des Karnevals sei er angeblich "betrunken" und "etwas aggressiv" und ohne Shirt in einer Kneipe aufgetaucht.
Nicht nur in Deutschland tobt derzeit der Karneval, auch in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana geht es rund um den Mardi Gras, den "fetten Dienstag", wild zu. Und mittendrin ist Shia LaBeouf (39). Gegenüber dem Magazin "The Hollywood Reporter" berichten jetzt mehrere Gastwirte aus New Orleans von ihren Erlebnissen mit dem Skandal-Schauspieler.