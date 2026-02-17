Angeblich ist er seit Jahren trocken, doch nun ist Shia LaBeouf angeblich in New Orleans eskaliert. Während des Karnevals sei er angeblich "betrunken" und "etwas aggressiv" und ohne Shirt in einer Kneipe aufgetaucht.

Nicht nur in Deutschland tobt derzeit der Karneval, auch in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana geht es rund um den Mardi Gras, den "fetten Dienstag", wild zu. Und mittendrin ist Shia LaBeouf (39). Gegenüber dem Magazin "The Hollywood Reporter" berichten jetzt mehrere Gastwirte aus New Orleans von ihren Erlebnissen mit dem Skandal-Schauspieler.

Shia LaBeouf soll etwa am frühen Sonntagabend in einer Kneipe aufgetaucht sein. Dabei soll er kein Shirt getragen haben. Der Türsteher des Etablissement beschrieb seinen Zustand als "betrunken" und "etwas aggressiv".

Shia LaBeouf: Ohne Shirt und Bargeld in die Kneipe

Shia LaBeouf soll kein Bargeld dabei gehabt haben. Er fragte angeblich immer wieder, ob er mit seiner Kreditkarte zahlen könne, obwohl überall in der Kneipe Schilder hängen, die darauf hinweisen, dass nur Cash angenommen wird.

Der derangierte Star soll dann die bekannte Prominummer des "Wissen sie eigentlich, wer ich bin" abgezogen haben. Als er von Gästen tatsächlich erkannt wurde, posierte er mit ihnen für Fotos. Der Aufforderung des Personals, sein Shirt anzuziehen, sei er nachgekommen. Dennoch wurde er der Kneipe verwiesen, da er versucht habe, den "Promi-Barkeeper" zu spielen, wie ein Mitarbeiter sagte.

Er gab Kellnerin Schauspielanweisungen

Auch in anderen Locations sei Shia LaBeouf auffällig geworden. "Er terrorisiert New Orleans", sagte eine Quelle dem "Hollywood Reporter". In einem Jazzclub soll er laut eines anonymen Gasts "lauter als alle anderen" gewesen zu sein. Er habe einem Mädchen an der Schauspielanweisungen gegeben.

In einer anderen Bar sei Shia LaBeouf aber "entspannt gewesen", wie dessen Besitzerin dem "Hollywood Reporter" zu Protokoll gab. Dort konnte er mit Karte zahlen. Trinkgeld habe er aber nicht gegeben.

Shia LaBoef ist angeblich seit Jahren trocken. Vorher fiel er immer wieder mit alkoholbedingten Ausfällen in der Öffentlichkeit auf. So wurde er 2014 im Studio 54 Theater in New York City festgenommen und anschließend wegen ungebührlichen Verhaltens, Belästigung und Hausfriedensbruchs angeklagt. Danach unterzog er sich einer Behandlung wegen seines Alkoholproblems.

2017 wurde Shia LaBoef in Savannah, Georgia wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhaftet. Dabei beleidigte er Polizisten mit rassistischem Unterton.