Angeblich mit Ehefrau von Wayne Rooney: Ziehen diese Stars ins britische Dschungelcamp?

1 Nein, Wayne Rooney zieht es nicht in den Dschungel - dafür aber angeblich seine Frau Coleen. Foto: Backgrid/Action Press

Vor dem deutschen Dschungelcamp steht traditionell die britische Ausgabe an. Angeblich mit der bislang bestbezahlten Teilnehmerin des gesamten Formats.











Bevor sich Anfang des kommenden Jahres wieder die deutsche Prominenz durch diverse Ekelprüfungen im australischen Dschungel quälen muss, sind traditionell die Stars aus Großbritannien an der Reihe. Ab dem 17. November wird die neue Staffel von "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" starten und könnte laut "The Independent" vor allem dank einer Spielerfrau für Aufsehen sorgen. So will die Seite erfahren haben, dass unter anderem Wayne Rooneys (39) bessere Hälfte Coleen (38) mit von der Partie sein soll. Und nicht nur das - angeblich konnte sie den besten Deal aller bisherigen Promis aushandeln.