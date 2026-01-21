Dass Netflix "With Love, Meghan" wohl nicht fortsetzen wird, wurde bereits spekuliert. Nun steht auch fest, auf wie wenig Interesse die Show von Herzogin Meghan zuletzt stieß.

Die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" von Herzogin Meghan (44) hat auf ihrer Streamingheimat Netflix offenbar keine große Fangemeinde gewinnen können. Die Show, deren zweite Staffel am 26. August ihre Premiere feierte, wurde in den letzten vier Monaten des Jahres 2025 nur 2 Millionen Mal angesehen. Das berichtet unter anderem "Deadline".

Wie das Branchenportal unter Berufung auf Daten von "What We Watched" schreibt, war "With Love, Meghan" in der zweiten Jahreshälfte der 1.217. meistgesehene Titel auf Netflix. Das Weihnachtsspecial "With Love, Meghan: Holiday Celebration" schnitt mit 2,4 Millionen Aufrufen demnach etwas besser ab.

Die zweite Staffel von "With Love, Meghan" lief den neuen Zahlen zufolge deutlich schlechter als die erste Staffel. In den Daten von Netflix für das erste Halbjahr belegte die Serie laut "Deadline" mit 5,3 Millionen Aufrufen zwischen ihrem Start am 4. März und Ende Juni Platz 383.

Keine dritte Staffel für Herzogin Meghan?

Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Herzogin Meghan mit ihrer Lifestyle-Serie nicht für eine dritte Staffel auf Netflix zurückkehren wird. "Page Six" hatte unter Berufung auf verschiedene Quellen geschrieben: "Es wird keine Fortsetzung als Serie geben. Es gab zwar Gespräche über Feiertagsspecials, aber es ist noch nichts Konkretes in Planung." In der Serie stellte die Herzogin verschiedene Gerichte und Bastelideen vor. Dabei wurde sie unterstützt von Köchen wie José Andrés, Roy Choi und Alice Waters sowie prominenten Bekannten wie Abigail Spencer und Chrissy Teigen. Ob es nun neue Feiertagsspecials, etwa zum 4. Juli und zum Valentinstag, geben werde, stehe noch nicht fest, heißt es.

Im vergangenen Jahr lief der mehrjährige, millionenschwere Exklusiv-Vertrag zwischen Herzogin Meghan und ihrem Ehemann Prinz Harry (41) und dem Streamingportal aus. Es besteht jetzt ein "First Look"-Deal, sodass das Paar seine Projekte weiterhin zunächst Netflix vorstellt. Es gibt außerdem weiterhin eine Partnerschaft mit Herzogin Meghan für ihre Lifestyle-Marke "As Ever", die mit der Serie verknüpft ist und diverse Produkte wie Honig, Marmelade und Tee vermarktet.