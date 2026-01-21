Dass Netflix "With Love, Meghan" wohl nicht fortsetzen wird, wurde bereits spekuliert. Nun steht auch fest, auf wie wenig Interesse die Show von Herzogin Meghan zuletzt stieß.
Die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" von Herzogin Meghan (44) hat auf ihrer Streamingheimat Netflix offenbar keine große Fangemeinde gewinnen können. Die Show, deren zweite Staffel am 26. August ihre Premiere feierte, wurde in den letzten vier Monaten des Jahres 2025 nur 2 Millionen Mal angesehen. Das berichtet unter anderem "Deadline".