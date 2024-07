26-Jähriger fährt in den Gegenverkehr

Angeblich am Steuer eingeschlafen

1 Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Robert Michael

Am Dienstagmorgen fährt ein Mann in Weinstadt-Endersbach mit seinem Mercedes auf die Gegenspur und stößt mit einem Ford zusammen. Gegenüber der Polizei gibt er an, eingeschlafen zu sein.











Weil er angeblich am Steuer eingeschlafen ist, hat ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Unfall in Weinstadt-Endersbach verursacht.