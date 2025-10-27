Der ehemalige Musikmogul Sean "Diddy" Combs muss 50 Monate im Gefängnis verbringen - eigentlich. Unter einer Bedingung könnte er bereits im Mai 2028 freikommen.
Anfang Oktober wurde Sean "Diddy" Combs (55) zu einer Haftstrafe von 50 Monaten verurteilt. Nun steht offenbar fest, wann er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Laut der Website des Federal Bureau of Prisons soll es am 8. Mai 2028 so weit sein. Bei guter Führung könnte er etwa 85 Prozent der Strafe absitzen und danach auf freien Fuß kommen.