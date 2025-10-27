Der ehemalige Musikmogul Sean "Diddy" Combs muss 50 Monate im Gefängnis verbringen - eigentlich. Unter einer Bedingung könnte er bereits im Mai 2028 freikommen.

Anfang Oktober wurde Sean "Diddy" Combs (55) zu einer Haftstrafe von 50 Monaten verurteilt. Nun steht offenbar fest, wann er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Laut der Website des Federal Bureau of Prisons soll es am 8. Mai 2028 so weit sein. Bei guter Führung könnte er etwa 85 Prozent der Strafe absitzen und danach auf freien Fuß kommen.

Combs legt Berufung ein Von den schwerwiegenderen Vorwürfen des Sexhandels und der organisierten Kriminalität wurde Sean Combs freigesprochen. In zwei Punkten, darunter Nötigung zur Prostitution, wurde er hingegen für schuldig befunden. Am 3. Oktober wurde das Strafmaß verkündet: Zusätzlich zur Haftstrafe muss er 500.000 Dollar zahlen.

Combs legte US-Medienberichten Berufung gegen seine Verurteilung und das Strafmaß ein. Combs' Anwälte hatten zuvor plädiert, ihn nahezu sofort freizulassen, da er bereits seit über einem Jahr in Untersuchungshaft gesessen habe. Diese Zeit wird ihm ihm auf seine Haftstrafe angerechnet, die er derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in New York City verbringt.

Zuletzt soll Combs dort Opfer eines tätlichen Angriffs geworden sein. Ein anderer Häftling sei mit einer selbstgebastelten Waffe in seine Zelle eingedrungen, ein Wärter konnte den Angriff jedoch stoppen. Das berichtete Combs' langjähriger Freund Charlucci Finney (60) der "Daily Mail" erzählte. Combs blieb dabei unverletzt. Finney vermutet eher eine Einschüchterung als einen ernsthaften Mordversuch, da solche Fälle im Gefängnis oft als "Gefängnisjustiz" betrachtet werden.