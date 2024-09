Anfang Oktober in Lesotho und Südafrika: Wieder ohne Meghan? Prinz Harry plant wohl schon nächste Solo-Reise

Lesotho hat bekannt gegeben, dass Prinz Harry im Oktober in dem afrikanischen Land erwartet wird. Doch von seiner Ehefrau Herzogin Meghan ist nicht die Rede. Bereits in der vergangenen Woche absolvierte der abtrünnige britische Royal eine Reihe an Terminen ohne sie.

Nach seinem Besuch in New York in der vergangenen Woche plant Prinz Harry (40) im nächsten Monat eine Reise nach Afrika. Wie "The Sun" berichtete, könnte er dann erneut ohne seine Ehefrau unterwegs sein. Denn es gibt laut der britischen Zeitung bislang keinen Hinweis darauf, dass ihn Herzogin Meghan (42) nach Lesotho und Südafrika begleiten wird.

Treffen für seine Wohltätigkeitsorganisation

Der Herzog von Sussex wird Anfang Oktober nach Lesotho reisen, um an einem Treffen mit Wirtschaftsführern, Philanthropen und lokalen Interessenvertretern teilzunehmen. Dabei soll es darum gehen, die Arbeit seiner auf Jugendliche ausgerichteten Wohltätigkeitsorganisation Sentebale voranzutreiben. Harry hat eine enge Verbindung zu dem Land im Süden des Kontinents: Er verbrachte während seines Auslandsjahres 2004 zwei Monate in dem afrikanischen Königreich Lesotho. Damals war der jüngste Sohn von König Charles III. (75) gerade mal 19 Jahre alt - und der Aufenthalt hinterließ bei ihm einen bleibenden Eindruck. Harry beschloss 2006, Sentebale (was "Vergiss mich nicht" bedeutet) zu gründen.

Lesen Sie auch

Prinz Seeiso aus Lesotho kündigte die Reise mit den Worten an: "Es erfüllt mich, das Team und unsere weitere Gemeinschaft mit Freude, Prinz Harry oder Mohale willkommen zu heißen, wie wir ihn liebevoll bei seinem königlichen Namen auf Sesotho nennen, der 'Krieger' bedeutet." Von Ehefrau Meghan war in der Bekanntgabe hingegen keine Rede, weshalb britische Medien nun über eine weitere Solo-Reise spekulieren.

Harry besuchte den Gebirgsstaat regelmäßig, um für die Arbeit seiner Organisation zu werben. Zuletzt reiste er jedoch 2018, im Jahr seiner Hochzeit mit Meghan, in die Hauptstadt Maseru. Ein Jahr später besuchte das Paar Südafrika. Auch diesmal wird Harry in Südafrika Halt machen: Nach Lesotho will die Gruppe nach Johannesburg reisen, um dort an einem Arbeitstreffen mit "führenden Wirtschaftsführern, Stiftungen und Organisationen aus dem südlichen Afrika teilzunehmen, die bereits im Jugendsektor aktiv sind".

Meghan begleitete ihn nicht nach New York

Anfang der vergangenen Woche sprach Prinz Harry neben Lesothos Königin Masenate Mohato Seeiso (48) bei einer Veranstaltung am Rande der UN-Generalversammlung. Dabei sagte er: "Die lesothische Königsfamilie und Lesotho selbst waren in den letzten 20 Jahren eine Stütze für mich und haben mich mit offenen Armen und großer Freundlichkeit empfangen."

In New York nahm er an mehreren Veranstaltungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Klimawoche teil. Herzogin Meghan begleitete ihn dabei nicht. Sie soll bei den zwei Kindern in Montecito, Kalifornien, geblieben sein. Auch einen Auftritt in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (50) absolvierte Harry alleine.