Die Amazon-Produktion "Der Tiger" hat sich zum erfolgreichsten deutschen Film in der bisherigen Geschichte von Prime Video entwickelt. Der klaustrophobisch inszenierte Antikriegsfilm stößt weltweit auf große Resonanz beim Publikum.
Ein deutscher Film erobert die Streaming-Welt: "Der Tiger" hat sich zum erfolgreichsten deutschen Originalfilm in der Geschichte von Prime Video entwickelt, teilt Amazon mit. Das Antikriegsdrama von Regisseur Dennis Gansel (52) erreichte laut internen Amazon-Zahlen innerhalb der ersten sieben Tage nach Veröffentlichung Platz eins in 28 Ländern, darunter in Deutschland, den USA und Großbritannien.