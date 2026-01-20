Die Amazon-Produktion "Der Tiger" hat sich zum erfolgreichsten deutschen Film in der bisherigen Geschichte von Prime Video entwickelt. Der klaustrophobisch inszenierte Antikriegsfilm stößt weltweit auf große Resonanz beim Publikum.

Ein deutscher Film erobert die Streaming-Welt: "Der Tiger" hat sich zum erfolgreichsten deutschen Originalfilm in der Geschichte von Prime Video entwickelt, teilt Amazon mit. Das Antikriegsdrama von Regisseur Dennis Gansel (52) erreichte laut internen Amazon-Zahlen innerhalb der ersten sieben Tage nach Veröffentlichung Platz eins in 28 Ländern, darunter in Deutschland, den USA und Großbritannien.

Der Film startete am 2. Januar 2026 unter dem internationalen Titel "The Tank" ("Der Panzer") auf dem Streamingdienst - in insgesamt 240 Ländern und Territorien. Konkrete Abrufzahlen nennt Amazon nicht. Vor dem Streaming-Start war "Der Tiger" bereits als erster Prime-Video-Originalfilm in Deutschland in ausgewählten Kinos über die Leinwände geflimmert.

Darum geht es in "Der Tiger"

Nachdem ihnen auf unerklärliche Weise die Flucht vor einem Fliegerangriff über eine bald gesprengte Brücke gelungen ist, erhält die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers an der Ostfront im Herbst 1943 eine spezielle, streng geheime Mission. Tief hinter der Front, in bereits von der Roten Armee zurückerobertem Gebiet, sollen sie eine Zielperson aufspüren und zurückbringen.

Der Weg dorthin wird für Leutnant Philip Gerkens (David Schütter, 35) und seine Männer zur nervenaufreibenden Fahrt ins Herz der Finsternis. Ständig bedroht und gejagt von sowjetischen Truppen, putschen sich die Soldaten mit Pervitin auf und stellen Sinn und Zweck ihrer Mission immer mehr infrage.

Dennis Gansel bleibt seinem Thema treu

"Der Tiger"-Regisseur Dennis Gansel konnte in der Vergangenheit schon etliche Erfahrungen mit Filmen und Serien über die NS-Zeit und Diktaturen sammeln. So inszenierte er bereits 2004 "Napola - Elite für den Führer", fragte mit "Die Welle" im Jahr 2008, ob auch im heutigen Deutschland wieder eine Diktatur entstehen könnte und führte daneben bei elf Folgen der TV-Serie "Das Boot" Regie.