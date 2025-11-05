Anfang 2026 in der ARD-Mediathek: NDR kündigt dreiteilige Dokuserie über Rapper Xatar an

Der NDR arbeitet gemeinsam mit SWR, WDR und HR an einer dreiteiligen Dokumentation über den im Mai verstorbenen Rapper Xatar. Die Serie, die bereits zu seinen Lebzeiten begonnen wurde, soll im Frühjahr 2026 in der ARD Mediathek erscheinen.
Der plötzliche Tod von Giwar Hajabi (1981-2025), besser bekannt als Xatar, im Mai 2025 hat die deutsche Musikszene erschüttert. Nun entsteht eine dreiteilige Dokumentation über den Rapper und Unternehmer, die im Frühjahr 2026 in der ARD Mediathek veröffentlicht werden soll.