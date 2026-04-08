Anfang 2025 starb ihr Ehemann : Aubrey Plaza und Chris Abbott erwarten das erste Kind

"The White Lotus"-Star Aubrey Plaza ist laut eines US-Medienberichts mit ihrem ersten Kind schwanger. Der Vater ist ihr neuer Partner Chris Abbott. Hinter der Schauspielerin liegt eine schwere Zeit: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann Jeff Baena.
Rund 15 Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Jeff Baena (1977-2025) gibt es schöne Nachrichten für Aubrey Plaza (41): Die Schauspielerin ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit ihrem neuen Partner Chris Abbott (40). Das bestätigte ein Sprecher der 41-Jährigen gegenüber dem US-Magazin "People".