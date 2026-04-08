Anfang 2025 starb ihr Ehemann : Aubrey Plaza und Chris Abbott erwarten das erste Kind

"The White Lotus"-Star Aubrey Plaza ist laut eines US-Medienberichts mit ihrem ersten Kind schwanger. Der Vater ist ihr neuer Partner Chris Abbott. Hinter der Schauspielerin liegt eine schwere Zeit: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann Jeff Baena.

Rund 15 Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Jeff Baena (1977-2025) gibt es schöne Nachrichten für Aubrey Plaza (41): Die Schauspielerin ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit ihrem neuen Partner Chris Abbott (40). Das bestätigte ein Sprecher der 41-Jährigen gegenüber dem US-Magazin "People".

Entbindungstermin im Herbst Laut des Berichts soll das Baby im Herbst zur Welt kommen. "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", wird ein Insider zitiert. "Sie fühlen sich sehr gesegnet." Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Das Paar kennt sich schon länger. Die beiden arbeiteten bereits bei der Off-Broadway-Wiederaufnahme von "Danny and the Deep Blue Sea" und dem Film "Black Bear" aus dem Jahr 2020 zusammen. Derzeit ist Abbott am Broadway in der Wiederaufnahme von Arthur Millers "Tod eines Handlungsreisenden" zu sehen.

Hinter "The White Lotus"-Star Aubrey Plaza liegen schwere Monate: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann, der Drehbuchautor und Regisseur Jeff Baena, im Alter von 47 Jahren durch Suizid. Das Paar hatte 2020 nach knapp zehn Jahren Beziehung geheiratet, soll aber zum Zeitpunkt des Todes getrennt gewesen sein. In einem Statement schrieb Plaza, es sei "eine unvorstellbare Tragödie" und sie bitte um Privatsphäre.

"Ein täglicher Kampf"

Im August 2025 sprach die Schauspielerin erstmals öffentlich über ihre Trauer. Im Podcast "Good Hang" mit Amy Poehler (54) sagte sie: "Ich bin hier, ich funktioniere. Ich bin dankbar, dass ich mich wieder in der Welt bewege. Ich glaube, es geht mir okay, aber es ist natürlich ein täglicher Kampf."

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111