Neue Aneurysma-Implantate sind Lebensretter

1 Stephan Meckel (Mitte) bei der Preisverleihung mit den beiden Vereinspräsidenten Peter Schramm (links) und Ansgar Berlis. Foto: Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie

Stephan Meckel vom Klinikum in Ludwigsburg gibt mit einer nationalen Studie Aufschluss über die Risiken individueller Behandlungsmöglichkeiten.











Stephan Meckel, Ärztlicher Direktor am RKH-Klinikum Ludwigsburg, ist vom Verein Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie in Kassel mit dem Preis für den besten Vortrag des Vereins für Hirn-Aneurysma-Erkrankte 2024 ausgezeichnet worden. Das teilt RKH-Gesundheit mit. In seiner Studie analysierte Meckel deutschlandweite Behandlungsdaten von Hirn-Aneurysmen, also Aussackungen an Gefäßen. Platzt ein Aneurysma, kann es zur lebensbedrohlichen Hirnblutung kommen.