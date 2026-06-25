Anerkannter Experte: Neuer Spezialist für die Chirurgie in Markgröningen

Dr. Micha Hoyer startet zum 1. Juli an der RKH Orthopädischen Klinik in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Gelistet ist er in der Focus-Ärzteliste der besten Fußchirurgen.
Gehen, stehen, sich frei bewegen – was für viele selbstverständlich ist, bedeutet für andere einen langen Leidensweg. Schmerzen im Fuß- oder Sprunggelenk schränken die Lebensqualität erheblich ein. Umso wichtiger ist es, spezialisierte Hilfe in erreichbarer Nähe zu haben. Hier setzt die RKH Orthopädische Klinik Markgröningen (OKM) laut eigener Mitteilung ein Zeichen: Zum 1. Juli übernimmt mit Dr. Micha Hoyer ein Experte die Leitung der Sektion für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Zentrum für Sportorthopädie und spezielle Gelenkchirurgie. Er folgt auf Oberarzt Dr. Christian Hank, der die Sektion aufgebaut hat.