Andy Serkis bringt Gollum zurück: Kinostart fix! Der Herr der Ringe-Prequel kommt 2027 in die Kinos

1 Gollum kehrt im "Der Herr der Ringe"-Prequel zurück. Foto: imago/Everett Collection

Warner Bros. hat das Startdatum für den neuen Film aus dem "Herr der Ringe"-Universum verkündet. "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Andy Serkis wird erneut in die Rolle des Gollum schlüpfen.











Die Fans von J.R.R. Tolkiens Mittelerde dürfen sich auf ein neues Abenteuer freuen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat Warner Bros. nun offiziell den Kinostart für "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" (Dt: "Die Jagd nach Gollum") bekannt gegeben. Der Film soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen - passend zur Weihnachtszeit, wie alle bisherigen Filme der Reihe.