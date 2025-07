Android zu iPhone: Nachrichten lassen sich wohl bald editieren

1 Textnachrichten lassen sich bald wohl auch unabhängig vom verwendeten Betriebssystem editieren. Foto: Maksym Belchenko/iStock via Getty Images

Google testet die Bearbeitung gesendeter Nachrichten von Android zu iPhone. Möglich wird das durch einen neuen technischen Standard in der Smartphone-Welt. Das sind die wichtigsten Infos.











Link kopiert



Die Kommunikation zwischen Android- und iPhone-Nutzern könnte schon bald ein gutes Stück flexibler werden. Google und Apple arbeiten derzeit an einer Funktion, mit der sich Nachrichten, die über Google Messages an iPhones geschickt werden, nachträglich bearbeiten lassen. Android zieht damit bei einem Feature nach, das Apple-Nutzer bereits seit einiger Zeit in iMessage verwenden können - und bald soll das auch zwischen den konkurrierenden Betriebssystemen möglich sein. Das ist der aktuelle Stand.