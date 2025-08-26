Viele Games und Apps gibt es für das Smartphone kostenlos. Durch In-App-Käufe lassen sich darin häufig neue Inhalte oder Funktionen freischalten. Die Kauffunktion lässt sich aber auch einschränken oder deaktivieren.
Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer kennen das Prinzip: Eine App ist an sich kostenlos, wer allerdings den vollen Funktionsumfang nutzen oder keine Werbung sehen möchte, muss über In-App-Käufe zahlen. Auch bei Games sind solche Kaufoptionen innerhalb der App verbreitet. Dort gibt es gegen Bezahlung beispielsweise neue Charaktere, andere Outfits für Spielfiguren oder die Möglichkeit, schneller voranzukommen. Damit man nicht versehentlich etwas kauft oder damit die Kinder nicht das Geld der Eltern ausgeben, lassen sich In-App-Käufe am Smartphone einschränken oder deaktivieren.