Androhung sexueller Gewalt: Rauswurf bei Promis unter Palmen: Darum muss Chico gehen

Eklat in der sechsten Folge von "Promis unter Palmen" (ab jetzt bei Joyn, 24. März bei Sat.1). Der Lotto-Millionär und Trash-TV-Neuling Kürsat "Chico" Yildirim (44) muss die Sendung verlassen. Das war passiert: Beim Spiel, in dem die Teamcaptains ermittelt werden, werden die Stars in Krebskostümen im Sand verbuddelt. Dabei kommt es zu Sticheleien zwischen Chico und Lisha Savage (38).

"Ich möchte dich rauskicken", sagt der Lottogewinner zur Youtuberin. Die kontert sinngemäß, dass er sich nur gegen Frauen zu kämpfen traue. "Weil du so einen kleinen Pimmel" hast, sagt sie und formt mit den Krebsscheren an ihren Händen einen sehr kleinen Zwischenraum.

Lesen Sie auch

"Unterschichtig, dass es einem die Schuhe auszieht"

Was Chico darauf antwortet, ist nicht ganz zu hören. Die Produktion überpiepst es. "Lass mich einmal an dich ran und guck mal, wie du dich dann fühlst", ist unter anderem noch zu verstehen. Die betretenen Blicke der Mitkandidaten sprechen Bände. Sein Verhalten war "unterschichtig, dass es einem die Schuhe auszieht", findet Reality-Königin Claudia Obert (63).

Die Verantwortlichen unterbrechen das Spiel. "Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz", heißt es aus dem Off. Chico muss die Sendung sofort verlassen. Ohne Verabschiedung. Eine Mitarbeiterin stellt ihm sich in den Weg, als er die Villa betreten will.

Lisha bekommt Verwarnung - und legt nach

Das harte Vorgehen begründen die Macher mit einer Verwarnung, die Chico vorher kassiert habe. Er hatte Kim Virginia in einer vorangegangenen Folge ins Gesicht gefasst. Spielerisch, aber grob.

Auch Lisha bekommt eine Verwarnung, die sie voller Verständnis akzeptiert. Für sie war Chicos verbaler Ausfall nur die Spitze des Eisberges. Er habe sich von Anfang an unmöglich verhalten, schrieb sie in einer Instagram-Story. Doch Sat.1 habe viele Vorfälle rausgeschnitten. Am 24. März, also zur TV-Ausstrahlung der Skandalfolge, will sie auspacken.