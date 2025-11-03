Andrew als Nachbar von Juan Carlos in Abu Dhabi?

Wie geht es mit Andrew Mountbatten Windsor weiter? Nach neuen Berichten könnte es ihn von Großbritannien nach Abu Dhabi ziehen - ins Exil auf den Spuren von Spaniens König Juan Carlos.
Andrew Mountbatten Windsor (65) verliert wegen des Epstein-Skandals Titel, Ehren und seinen Wohnsitz. Royal-Experten glauben nun sogar, dass es den in seiner Heimat in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles III. (76) ins Ausland ziehen wird. Auch über seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die ebenfalls die Royal Lodge verlassen muss, wurde bereits spekuliert, dass sie womöglich jenseits von Großbritannien einen Neustart wagen werde. Für Andrew ist sogar schon ein konkretes Ziel im Gespräch.