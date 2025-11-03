Andrew als Nachbar von Juan Carlos in Abu Dhabi?

Wie geht es mit Andrew Mountbatten Windsor weiter? Nach neuen Berichten könnte es ihn von Großbritannien nach Abu Dhabi ziehen - ins Exil auf den Spuren von Spaniens König Juan Carlos.

Andrew Mountbatten Windsor (65) verliert wegen des Epstein-Skandals Titel, Ehren und seinen Wohnsitz. Royal-Experten glauben nun sogar, dass es den in seiner Heimat in Ungnade gefallenen Bruder von König Charles III. (76) ins Ausland ziehen wird. Auch über seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die ebenfalls die Royal Lodge verlassen muss, wurde bereits spekuliert, dass sie womöglich jenseits von Großbritannien einen Neustart wagen werde. Für Andrew ist sogar schon ein konkretes Ziel im Gespräch.

Luxusvilla mit Security für Andrew? Wie "The Sun" berichtete, könnte sich der 65-Jährige ins Exil nach Abu Dhabi begeben. Der Wüstenstaat stehe ganz oben auf der Liste. Herrscher Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan (64) habe bereits ein entsprechendes Angebot unterbreitet und einen regelrechten Luxuspalast mit sechs Schlafzimmern, Fitnessraum, Pool und ein Kino in Aussicht gestellt. Das Domizil befinde sich auf einem stark bewachten Privatgelände.

Mit dem Herrscher des Emirats soll Andrew eine langjährige Freundschaft verbinden. Ab 2001 besuchte Andrew in seiner Funktion als Handelsgesandter das Emirat, die beiden Männer sollen sich laut "The Sun" auf Anhieb verstanden haben.

Juan Carlos seit 2021 im Exil in Abu Dhabi

Andrew wäre nicht der erste in Ungnade gefallene Royal, der in Abu Dhabi Unterschlupf findet. Auch der einstige spanische König Juan Carlos I. (87) zog sich im Sommer 2020 im Zuge von Korruptionsvorwürfen an den Golf zurück, wo er in einer Villa auf der künstlichen Insel Nurai lebt.