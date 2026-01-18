Andrew Mountbatten-Windsor: Kein Kontakt mehr mit Tochter Eugenie?

Der Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor ist auch für seine beiden Töchter eine schwierige Situation. Offenbar gehen die Prinzessinnen damit ganz unterschiedlich um. Die jüngere Eugenie soll inzwischen gar nicht mehr mit ihrem in Ungnade gefallenen Vater sprechen.
Andrew Mountbatten-Windsor (65) hat im Zuge des Jeffrey-Epstein-Skandals womöglich nicht nur seine Titel und sein Zuhause verloren, sondern auch eine seiner Töchter. Wie die britische "Mail on Sunday" berichtete, soll Prinzessin Eugenie (35) jeglichen Kontakt abgebrochen haben.