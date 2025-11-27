Andrew ist kein Herzog mehr: Royals aktualisieren ihre Website

Nach dem Entzug aller royaler Titel hat die britische Königsfamilie nun auch ihre offizielle Website angepasst. In der Thronfolge steht Andrew nicht mehr als Duke of York, sondern nur noch mit seinem bürgerlichen Namen.
Andrew Mountbatten-Windsor (65), einst als Prinz Andrew bekannt, ist jetzt auch auf der offiziellen Website der britischen Königsfamilie nur noch ein Mann ohne Titel. Die Thronfolge-Seite wurde aktualisiert: Wo zuvor an Platz acht "Duke of York" stand, liest man jetzt nur noch seinen bürgerlichen Namen.