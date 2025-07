Andrew Garfield und Monica Barbaro: Ton-in-Ton-Auftritt in Wimbledon

Seit Anfang des Jahres kursieren süße Gerüchte um Andrew Garfield und Monica Barbaro. Nun sind sie wieder auf demselben Event - an Tag sieben der Wimbledon Tennis Championships in London.

Die Filmstars Andrew Garfield (41) und seine US-Schauspielkollegin Monica Barbaro (35) wurden bereits mehrfach zusammen gesichtet, unter anderem bei Shoppingtouren in Malibu, Kalifornien, einem Treffen nach der Met Gala im Mai und bei Broadway-Dates in New York City, wie das "People"-Magazin erst im Juni zusammenfasste.

Nun ist es wieder soweit: Die beiden sind am selben Tag auf demselben Event - und wirken sogar fast so, als hätten sie ihre Outfits aufeinander abgestimmt. Die Rede ist von Tag sieben des prestigeträchtigen Londoner Tennisturniers Wimbledon Championships. Beide ließen sich in hellen, sportlich-eleganten Looks von den Fotografen ablichten.

Wie "Mail Online" zeigt, kamen sie sogar "Hand in Hand in den All England Tennis and Croquet Club".

Andrew Garfield: Kein Kommentar

Der US-amerikanisch-britische Schauspieler Andrew Garfield, der sich spätestens mit der Titelrolle in "The Amazing Spider-Man" (2012) in den Filmolymp spielte, hält sein Privatleben allerdings gerne bedeckt.

Zuletzt sagte er im Oktober 2024 in einem Interview mit "Esquire", dass er "niemals mit irgendjemandem" über sein "Privatleben sprechen oder es bestätigen oder leugnen" werde.

Weitere Promis in Wimbledon

Gemeinsam mit Andrew Garfield und Monica Barbaro erschien auch die frischgebackene Mutter Poppy Delevingne (39) am 6. Juli in Wimbledon. Das Model und ihr milliardenschwerer Partner, Geschäftsmann Archie Keswick (44), die ihre Beziehung im vergangenen Juni öffentlich gemacht haben, teilten erst am Freitag auf Instagram die frohe Botschaft mit, dass sie im Mai ein kleines Mädchen bekommen haben.

Zum Start des diesjährigen Tennis-Wettbewerbs am Montag beehrte Prinzessin Beatrice (36) als erster britischer Royal die Sportveranstaltung. Sie kam in Begleitung ihrer Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65). Für Fergie soll es laut britischer Berichte der erste Wimbledon-Besuch nach rund 24 Jahren gewesen sein. Sie besuchte das Tennis-Spektakel einst gerne zusammen mit der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997).

An Tag zwei fieberten Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (56) und ihre Mutter June mit sowie "Gladiator"-Star Russell Crowe (61) und seine Partnerin Britney Theriot. Schauspielerin Rebel Wilson (45) kam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma. Raff Law, der Sohn von Schauspieler Jude Law (52), turtelte mit seiner Freundin Rosa Ramirez auf den Promi-Rängen. Die "Grüffelo"-Schöpferin, Schriftstellerin Julia Donaldson (76), nahm laut des britischen "Independent" mit ihrer Schwiegertochter Christine auf der Tribüne Platz.

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (56) zeigte sich mit seiner Ehefrau Jordyn Blum (49) erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit - neun Monate, nachdem er "außerhalb seiner Ehe" wieder Vater geworden war.