Nach unerlaubter Straßenblockade in Ludwigsburg „Unter aller Sau“ – Hochzeitsteilnehmer kritisieren Polizei

Mit bis zu 40 Autos haben die Gäste einer Hochzeit am Samstag eine Straße in der Ludwigsburger Innenstadt blockiert. Weil die Gruppe bei einer Kontrolle zudem aggressiv wurde, musste die Polizei ihre Hunde einsetzen. Nicht der erste Vorfall dieser Art in den vergangenen Wochen.