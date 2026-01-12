Andrej Kramaric: Kroate bedauert verpassten Wechsel zum FC Bayern

Andrej Kramaric spielt seit zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga für die TSG Hoffenheim. In dieser Zeit hat er viele Angebote ausgeschlagen – auch vom Rekordmeister aus München.
Kroatiens Nationalspieler Andrej Kramaric trauert einem einst ausgeschlagenen Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München nach. „Im Nachhinein ist das der einzige Verein, von dem ich sage, vielleicht hätte ich das machen sollen“, sagte der 34-Jährige in einem Interview des „Kicker“ und ergänzte: „Das ist das Einzige, was ich vielleicht bereue, alles andere hat mich nicht extrem gereizt.“