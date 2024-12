Andreas Köpke: Tod von Brehme und Beckenbauer beschäftigen ihn sehr

1 Andreas Köpke kehrt ins Nürnberger Frankenstadion zurück. Foto: Nürnberger Versicherung

1990 gewann Ex-Nationaltorwart Andreas Köpke gemeinsam mit Andreas Brehme und Franz Beckenbauer die Fußball-WM in Italien. Der Tod der beiden Ikonen Anfang des Jahres hat auch ihn sehr getroffen, wie er nun erzählt.











2024 war ein trauriges Jahr für den deutschen Fußball. Mit Franz Beckenbauer (1945-2024) und Andreas Brehme (1960-2024) gingen nicht nur ehemalige Weltmeister, sondern große Ikonen des Sports für immer. So musste sich auch der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Andreas Köpke (62) in diesem Jahr von seinen beiden langjährigen Weggefährten verabschieden. Gemeinsam mit Beckenbauer und Brehme gewann er schließlich im Jahr 1990 die legendäre Fußball-Weltmeisterschaft in Italien.