1 Andreas Kieling wurde von einem Bären angegriffen. Foto: imago/VIADATA

Der bekannte Tierfilmer Andreas Kieling wurde in der vergangenen Woche während Dreharbeiten Opfer einer verheerenden Bären-Attacke. Jetzt erklärte er detailliert den Angriff: "Er hat die ganze Kopfhaut heruntergezogen."









Der berühmte Tierfilmer Andreas Kieling (63) hat nach der furchtbaren Bären-Attacke in einem ausführlichen Video auf seiner Facebook-Seite den Angriff des Tieres minutiös erklärt. Mit dick einbandagiertem Arm und sichtbaren Verletzungen an Kopf und Gesicht beschreibt er die Vorkommnisse aus der letzten Woche, die ihm auch das Leben hätten kosten können. "Es war extrem schmerzhaft, er hat mich skalpiert. Schaut euch das an", sagt Kieling und lüftet dabei seine Mütze, um einen Blick auf seine Kopfverletzungen zu erlauben.