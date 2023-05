1 Tierfilmer Andreas Kieling (Archivbild). Foto: dpa/Michael Reichel

Der bekannte Tierfilmer Andreas Kieling wurde vor etwa zwei Wochen in Rumänien von einem Bären angegriffen. Die Schuld dafür sieht er bei sich. Was genau passiert ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wieder zurück in Deutschland und mit eingegipsten Arm spricht Tierfilmer Andreas Kieling nun über die Attacke eines Braunbären in den rumänischen Karpaten. Auf Instagram erklärt er, was genau passiert ist, warum er die Schuld auf sich nimmt und wie er das Verhältnis von Mensch und Bär sieht.