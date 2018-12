Andreas Beck vom VfB Stuttgart Der Erfolgsgarant

Von Gregor Preiß 20. Dezember 2018 - 08:56 Uhr

Jubelnde VfB-Spieler gab es in dieser Saison selten. Wenn, dann war Andreas Beck (re.) immer dabei. Foto: Baumann

Immer wenn Andreas Beck für den VfB Stuttgart in dieser Saison auf dem Platz stand, hat die Mannschaft zumindest nicht verloren. Am Samstag gegen den FC Schalke 04 kehrt der Rechtsverteidiger nach seiner Verletzung wohl zurück – ein gutes Omen?

Stuttgart - An Andreas Beck vom VfB Stuttgart scheiden sich die (Fan-)Geister. Was viel mit der Spielweise des 31-Jährigen zu tun hat. Er gilt als Rechtsverteidiger alter Schule, der zuvorderst darauf bedacht ist, seine Abwehrseite dicht zu halten. Impulse nach vorne gehen von ihm eher wenige aus; wenn, dann wirkt es bisweilen etwas hölzern. Ein Sprinter und ein Flankengott ist Beck jedenfalls nicht.

Ohne Beck holte der VfB noch keinen Punkt

So dauert es meist nicht lange, bis der Stuttgarter, der schon in der Jugend für den VfB gespielt hat und der nach Wanderjahren in Hoffenheim und Istanbul im vergangenen Jahr auf den Wasen zurückgekehrt war, den Unmut der Fans auf sich zieht. Meist schon nach der ersten misslungenen Aktion. Dabei tun sie Andreas Beck Unrecht. Ziemlich sogar. Denn der 31-Jährige ist in der bisherigen Spielzeit der Erfolgsgarant des VfB Stuttgart. Man glaubt es kaum, aber in jedem Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl als Sieger vom Platz ging, war Beck 90 Minuten am Ball: Bei den Heimsiegen gegen Werder Bremen, den FC Augsburg und Hertha BSC genauso wie beim bislang einzigen Auswärtserfolg in Nürnberg. Auch bei den beiden Unentschieden in dieser Saison in Freiburg und gegen Fortuna Düsseldorf war der Abwehrspieler fester Bestandteil der Mannschaft.

Rückkehr gegen Schalke wahrscheinlich

Mit Beck bringt es der Tabellen-16. somit auf einen passablen Schnitt von 1,27 Punkte pro Spiel. Ohne Beck sind es genau null Zähler. Wobei auch der neunmalige Nationalspieler nicht jede Niederlage verhindern konnte. An fünf der zehn Pleiten wirkte er mit, fünfmal fehlte er verletzt – wie zuletzt beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg.

Am Samstag (15.30 Uhr), wenn der FC Schalke 04 in Stuttgart gastiert, wird Beck seine Knieprobleme auskuriert haben und wohl in den Kader zurückkehren. Und damit auch die Hoffnung auf einen erfolgreichen Vorrundenabschluss.