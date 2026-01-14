Im Oktober 2025 startete Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari. Nun folgt der zweite Film der neuen SWR-Reihe. In "Der Fall Nicola" verschwindet eine Frau spurlos - und Social Media macht die Suche zum Albtraum. Was taugt der neue Krimi?
Eine Frau geht morgens mit ihrem Hund in den Wald - und kommt danach nicht an ihrem Arbeitsplatz an. Was nach einem klassischen Krimi-Auftakt klingt, entwickelt sich in "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" zu einem vielschichtigen Drama über Verzweiflung, Medienwahn und die Abgründe des Internets. Am 14. Januar zeigt Das Erste den zweiten Einsatz von Andrea Sawatzki (62) als Freiburger Anwältin Lou Caspari.