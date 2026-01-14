Im Oktober 2025 startete Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari. Nun folgt der zweite Film der neuen SWR-Reihe. In "Der Fall Nicola" verschwindet eine Frau spurlos - und Social Media macht die Suche zum Albtraum. Was taugt der neue Krimi?

Eine Frau geht morgens mit ihrem Hund in den Wald - und kommt danach nicht an ihrem Arbeitsplatz an. Was nach einem klassischen Krimi-Auftakt klingt, entwickelt sich in "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" zu einem vielschichtigen Drama über Verzweiflung, Medienwahn und die Abgründe des Internets. Am 14. Januar zeigt Das Erste den zweiten Einsatz von Andrea Sawatzki (62) als Freiburger Anwältin Lou Caspari.

Im neuen Film der SWR-Reihe rückt das Familiendrama in den Vordergrund. Ehemann Benno, überzeugend gespielt von Andreas Döhler (geb. 1974), bittet seine alte WG-Freundin Lou um Hilfe bei der Suche nach seiner verschwundenen Frau Nicola. Was folgt, ist ein emotionaler Spießrutenlauf für alle Beteiligten. Während die Polizei mit wenigen konkreten und vielen vagen Hinweisen arbeitet, gerät Benno selbst ins Visier der Ermittlungen - obwohl er seine Unschuld beteuert.

Social Media als Brandbeschleuniger

Was den zweiten Fall besonders macht: Das Drehbuch von Grimmepreisträger Magnus Vattrodt nimmt sich die Auswüchse des True-Crime-Hypes vor. Als Teenagertochter Jasmin (Mariella Aumann, geb. 2006) einen Suchaufruf über Social Media startet, eskaliert die Situation. Plötzlich stapfen Hobby-Ermittler durch den Wald, selbsternannte Profiler geben ungefragt Tipps, Influencerinnen sammeln mit dreisten Videos Klicks und generieren Werbeeinnahmen.

"Wenn eine hübsche weiße Frau im Wald verschwindet, geht die Fantasie los", lässt Drehbuchautor Vattrodt den ermittelnden Kommissar Kröber (Henning Flüsloh, geb. 1992) sagen. Eine bittere Wahrheit, die der Film offenlegt. Die Kritik an der Sensationsgier im Netz und modernen Medienkampagnen trifft durchaus ins Schwarze.

Der solide Krimi überrascht bei der Auflösung. Wem der Auftaktfilm bereits gefallen hat, wird beim Nachfolger nicht enttäuscht. Im Gegenteil. "Die Verteidigerin - Der Fall Nicola" läuft am 14. Januar um 20:15 Uhr im Ersten und ist anschließend ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Der Arbeitstitel des dritten Falles mit Lou Caspari ist bereits bekannt: "Die Verteidigerin - Tötungsabsicht". Im November fiel laut Sender die letzte Klappe - Caspari übernimmt in diesem Krimi die Verteidigung eines Profikillers...